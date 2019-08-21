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Bolu'da 2 ev alev alev yandı

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Tepeköy’de çıkan yangında, alev alan 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Tepeköy'de çıkan yangında, alev alan 2 ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Fatih Mergen'e ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Seben ve Bolu Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinden kısa süre sonra Mergen'e ait evden yükselen alevler, Mesut Mat isimli vatandaşın evine de sıçradı.


Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın diğer evlere de sıçramadan kontrol altına alındı. Korku dolu anların yaşandığı yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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