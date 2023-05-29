Bolu'da 2 ilçeyi sel vurdu

Bolu'nun Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde kuvvetli sağanak sele sebep oldu. Dörtdivan ilçesinde 4 evi su bastı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Bolu'nun Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde etkisini derinden hissettirdi. Edinilen bilgiye göre, Mengen-Pazarköy kara yolunun Eskipazar yol ayrımında kuvvetli yağış neticesinde debisi yükselen dere yataklarındaki sular sel etkisi oluşturdu. Eskipazar yol ayrımında sel sebebiyle yolda hasarlar oluştu. Dörtdivan ilçesi Çetikören köyünde ise yağış sebebiyle debisi yükselen dereler coştu. 4 evi ve samanlıkları su bastı. Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde taşkınlar sebebiyle ulaşıma kapanan bazı yollar, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.