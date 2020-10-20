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Bolu'da 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon karşı yönden gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Bolu'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon karşı yönden gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada hafriyat kamyonunda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.


Kaza, saat 10.45 sıralarında Mengen-Gökçesu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu yönünden Gökçesu istikametine giden Tekin Armağan idaresindeki 14 DC 503 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Adnan Baykal yönetimindeki 10 PY 445 plakalı tavuk kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adnan Baykal sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken Tekin Armağan, hurdaya dönen hafriyat kamyonunda sıkıştı.


Armağan, itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı kamyondan çıkarılarak ambulansa taşındı. Kazada yaralanan Adnan Baykal ve Tekin Armağan, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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