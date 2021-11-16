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Bolu'da 2 katlı ahşap ev yanarak küle döndü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak küle döndü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak küle döndü.



Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Göllüören köyünde Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5 bin tavuk kapasiteli kümese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin sıçradığı yapılar maddi hasarla kurtulurken, Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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