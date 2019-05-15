Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Bolu'da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Doğancı Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Gendigelenoğlu ve eşinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören aile dışarı çıkarak durumu itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.