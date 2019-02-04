İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Bolu’da 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bolu'da 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Olay, Yukarısoku Mahallesi 749. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kasapoğlu ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında evde olmayan ve alışveriş yapmak için kent merkezindeki hal pazarına giden Kasapoğlu'nun komşuları, alevlerin yükselmesiyle birlikte itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Evinde yangın çıktığını haber alarak olay yerine gelen aile büyük üzüntü yaşadı.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.