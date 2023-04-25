Bolu'da 200 yaya geçidi boyanacak

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, "İlk etapta 600 kilometrelik bir yol ağında çalışma yapacağız. Ortalama 200 yaya geçidini de revize edeceğiz" dedi.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yol çizgisi ve yaya geçidi boyama çalışmalarını hızlandırdı. Destek Hizmetleri Trafik Birimine bağlı ekipler, Bolu şehir merkezi sınırları içinde yer alan 600 kilometre uzunluğundaki ulaşım ağının yol çizgilerini ve yaya geçitlerini yenilemek için yoğun çalışma yürütüyor.

"Trafiğin az olduğu saatlerde hızlı davranacağız"

Kalıcı Konutlar mevkiindeki çalışmaları yerinde inceleyen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, planlı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Gülener, "Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte trafik ve yaya güvenliği için çok önemli olan yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. İlk etapta 600 kilometrelik bir yol ağında çalışma yapacağız. Ortalama 200 yaya geçidini de revize edeceğiz. Şehrimizdeki 2 bin 400 sokağımıza girmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarda sadece yol çizgisi ve yaya geçidi değil, ‘Bolu'yu Seviyorum' ve ‘Önce Yaya' şablonlarını da kullanacağız. Mümkün olduğu kadar trafiğin az olduğu saatlerde hızlı davranacağız. Ben şimdiden vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm vatandaşlarımızdan özür diliyor, anlayışları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.