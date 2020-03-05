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Bolu'da 22 tarihi sikke ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 22 adet Bizans dönemine ait sikkeyle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 22 adet Bizans dönemine ait sikkeyle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde tarihi eser taşındığı yönünde bilgi aldı. Gelen istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda çoğunluğu Bizans dönemine ait 22 adet sikke ele geçirildi. Sikkelerle yakalanıp gözaltına alınan M.Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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