Bolu'da, 225 bin 394 seçmen sandığa gitti

Bolu'da, yerel seçimlerde oy kullanacak 225 bin 394 seçmen sandık başına giderken, evinden çıkamayan engelli vatandaşlar da seyyar sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.

Edinilen bilgiye göre, Bolu il genelinde kayıtlı 225 bin 394 seçmen, bugün yapılan Yerel Seçimler'de oy kullanmak için sandığa gitti. Vatantaşlar oluşturulan 589 sandık bölgesinde sabah saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladılar. Oy kullanmak isteyen yaşlı seçmenler ailelerinin yardımıyla oy kullanacakları yere giderken, evlerinden çıkamayan 94 seçmen seyyar sandıklarda oylarını kullandılar. Ailesinin seyyar sandık talebinde bulunduğu engelli Onur Ustaoğlu (33), Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı. Baba Fuat Ustaoğlu, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, “Böyle bir uygulama olduğunu öğrendik. Arkadaşlar seferber oldular, teşekkür ediyorum. Vatandaşlık görevini yaptı. Kendisi duyarlıdır” dedi.