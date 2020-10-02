İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da 263 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 263 gram skunkla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 263 gram skunkla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı otoyol üzerine kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta narkotik köpeği ‘Sezar'la yapılan aramalarda 263 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan B.G. (25), E.İ. (32) ve M.Ö. (28) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.