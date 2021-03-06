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Bolu'da 3 bebek arabası yakan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölyüzü mahallesinde 3 farklı apartmanın girişlerinde bulunan bebek arabalarının yakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Z.Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli Z.Y. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesinde alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını söyleyen Z.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma açıldı.


Hakkında, hakaret, hırsızlık, yaralama gibi 10 farklı suç kaydı olduğu, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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