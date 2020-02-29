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Bolu'da, 3 bin 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bolu’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 600 bin lira olan 3 bin 920 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.

Bolu'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 600 bin lira olan 3 bin 920 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araç içinde kaçak tütün taşındığı yönünde istihbarat aldı. Gelen bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde, şüpheli aracı durdurarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 600 bin lira değerinde olan 3 bin 920 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.


Kaçak tütünle yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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