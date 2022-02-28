İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da 3 gündür kayıp olan genç, baraj göletinde ölü bulundu

Bolu’da ailesinin 3 gündür haber alamadığı Hasan Demir (23), baraj göletinde ölü olarak bulundu.

Bolu'da ailesinin 3 gündür haber alamadığı Hasan Demir (23), baraj göletinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde evinden ayrılan Hasan Demir'den (23) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Demir'in en son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlattı.


Hasan Demir'in yaşadığı Yumrukaya köyünde bulunan baraj göleti çevresinde de görüldüğü bilgisi üzerine AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçlarıyla gölette arama yapıldı. Yapılan aramalarda göletin kapaklarına sıkışmış bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Göletten çıkarılan cesedin 3 gündür haber alınamayan Hasan Demir'e ait olduğu tespit edildi. Demir'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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