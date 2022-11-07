Bolu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında sürücü tutuklandı

Bolu TEM Otoyolu'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 27 kişinin hastaneye kaldırıldığı kazada, otobüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den İstanbul'a seyir halinde olan Doğan K. idaresindeki 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç'a ait şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan incelemelerde Dursun Çakmak, Kadriye Çakmak ve Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği, 2'si ağır 27 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Vinç yardımıyla kaldırılan otobüsten çıkarılan Dursun Çakmak ve eşi Kadriye Çakmak'ın cenazeleri memleketleri Kırşehir'e gönderildi.

26 yaralı taburcu edildi

Otobüs kazasında yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere götürülen 2'si ağır 27 yaralıdan 26'sı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Kübra Yüksel, Vahap Özdemir ve Selim Arslan'ın tedavileri devam ediyor.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Doğan K. ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.