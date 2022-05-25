Bolu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası kamerada

Bolu'da otomobilin park halindeki iki tıra çarpması neticesinde 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.20 sıralarında Gerede-Karabük yolu Çayören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu idaresindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, tesiste park halindeki iki tıra çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı tırın altında kalarak hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından araçtın çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise tedavisi için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişi, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çubukludere köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, dinlenme tesisinde bulunan kameralara yansıdı. Görüntülerde hızla dinlenme tesisine giren otomobilin park halindeki tırlara çarptıktan sonra büyük bir toz bulutunun oluştuğu ve tesisteki vatandaşların panik halinde kazanın yaşandığı yere koştuğu görüldü.