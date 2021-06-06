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Bolu'da, 3 mahalle ve 3 köyde muhtarlık seçimi

Bolu’da, 3 mahalle ve 3 köyde yapılan muhtarlık seçimleri için vatandaşlar sabah erken saatlerde yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti.

Bolu'da, 3 mahalle ve 3 köyde yapılan muhtarlık seçimleri için vatandaşlar sabah erken saatlerde yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti.


Bolu'da, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar seçildikten sonra hayatlarını kaybeden muhtarların yerine yeni muhtarların seçilmesi için 3 mahalle ve 3 köyde ara seçim yapıldı.


Seçmenler, Alpağutbey, Yenimahalle mahalleleri, merkeze bağlı Hıdırşeyhler ve Kuzfındık köyleri ile Seben ilçesine bağlı Keskinli mahallesi ve Kabak köyünde yeni muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına gitti. 2 yıl sonra yeniden sandık başına giden vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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