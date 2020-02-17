Bolu'da 3 marketi soyan hırsızlar her yerde aranıyor

Bolu'da 3 farklı marketten 3 bin lira nakit para çalan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Tabaklar ve Sümer mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı iş yerinin camlarını kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği marketlere giden ekipler, yaptıkları incelemede market içindeki ürünlere dokunulmadığı ancak kasalarda bulunan toplam 3 bin liranın çalındığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.