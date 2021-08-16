Bolu'da, 3 metrelik çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Bolu'da, 3 metrelik çukura düşen inek itfaiye ekipleri tarafından halatla bağlanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çepni köyünde yaşayan Murat Bulut'a ait inek, evin bahçesinde bulunan 3 metrelik çukura düştü. İneğin çukura düştüğünü gören ve kendi imkanlarıyla kurtaramayan Bulut durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çukurda bulunan çinko ve naylon malzemeleri çıkardıktan sonra merdiven yardımıyla çukura indi. Çukurda güçlükle hareket eden ineği halatla bağlayan ekipler, vinç yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.