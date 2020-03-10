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Bolu'da 3 ton 801 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 1 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 550 bin lira olan 3 ton 801 kilogram kaçak tütünle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 550 bin lira olan 3 ton 801 kilogram kaçak tütünle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan tırda kaçak tütün taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli aracı TEM Otoyolu Cankurtaran mevki'inde durdurdu. Tırda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 550 bin lira olduğu belirlenen 3 ton 561 kilogram faturasız kıyılmış tütün, 150 kilogram pipo tütünü ve 90 kilogram aromalı kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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