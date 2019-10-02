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Bolu'da 3 yıldır firari FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi

Bolu’da hakkında yakalama kararı olan Bylock kullanıcısı firari FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi.

Bolu'da hakkında yakalama kararı olan Bylock kullanıcısı firari FETÖ şüphelisi kadın adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetulahçı Terör Örgütü Parelel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. E.A.'nın Malatya'da olduğunun tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan bylock kullanıcısı E.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda E.A., gözaltına alındı.


İfadesi alınmak üzere Bolu'ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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