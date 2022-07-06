İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da, 350 kök kenevir yakalandı: 2 gözaltı

Bolu’da, ormanlık alanda yapılan operasyonda 350 kök kenevir yetiştirdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, ormanlık alanda yapılan operasyonda 350 kök kenevir yetiştirdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kenevir yetiştirilen alana düzenledikleri operasyonda 350 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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