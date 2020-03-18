İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, 4 bin 515 adet kaçak cep telefon aparatı yakalandı

Bolu’da polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 100 bin lira olan cep telefonu aparatları ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 100 bin lira olan cep telefonu aparatları ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir minibüste kaçak cep telefonu aparatı taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında kaçak malzeme taşıdığı şüphesi olan minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada piyasa değer yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi.


Operasyon kapsamında araç sürücüsü K.E.D. (36) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.