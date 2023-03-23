Bolu'da 4 bin adet fidan ücretsiz dağıtıldı

Belediye binası önünde gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Orman Haftası' nedeniyle belediye binası önünde ücretsiz fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile Park ve Bahçeler Müdürü Kübra Coşkun da stantları ziyaret eden vatandaşlarla bizzat ilgilenerek, kendilerine fidan hediye etti. Belediye binası önüne kurulan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait stantlarda dağıtımı gerçekleştirilen yaklaşık 4 bin adet Altın Çanak süs bitkisi ile meşe fidanı kısa süre içerisinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.