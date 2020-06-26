Bolu'da, 4 kişinin öldüğü kavgada 5 sanığa 4'er kez müebbet hapis istendi

Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin ölümüne sebep olan aynı aileden 5 kişiye 4'er kez müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç'ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç'a arka arkaya ateş etti. Mermilerin isabet aldığı Emine, Taşkın, Zekiye olay yerinde yaşamını kaybetti. Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Onur Büyüktopaç, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan ve anneannesi Hatice Büyüktopaç sabah saatlerinde geniş günvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkan 5 şüpheliden Onur, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan Büyüktopaç tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden Hatice Büyüktopaç ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre tutuklu kalan dede Hasan Büyüktopaç da, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

4'er kez müebbet istendi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Soner Büyüktopaç salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, araştırılacak bir husus kalmadığını belirterek Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını sunmasını istedi. Savcının mütalaasında, Hasan, Hatice, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın, Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye Büyüktopaç'ın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 4'er kez müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Dava 22 Eylül'e ertelendi

Ayrıca, sanıkların Mehmet, Soner ve Metin Büyüktopaç'a karşı işledikleri "birlikte eylem ve fikir birliği içinde öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, Onur Büyüktopaç'ın Eşref Akar'a yönelik "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar, "korku, kaygı ve panik oluşturucak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" suçundan da cezalandırılması talebinde bulunuldu. Müşteki sanık durumunda olan Metin ve Soner Büyüktopaç için ise, "silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için 22 Eylül'e erteledi.