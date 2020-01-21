Bolu'da, 4 kişinin öldürüldüğü cinayet davasında duygu dolu anlar yaşandı

Bolu'nun Seben ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü cinayet davasında, annesi, babası ve ağabeyini kaybeden Suzan Büyüktopaç'ın sanıklara hitaben okuduğu mektupta, “Neden benim ailemin yaşam hakkını elinden aldınız? Onlarla geçireceğim zamanı neden çaldınız?” sözleri salondakileri duygulandırdı.

Olay, 2018 yılı Şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile Zeki Büyüktopaç'ın yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk nedeniyle aralarındaki husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Zeki Büyüktopaç'ın oğlu Onur Büyüktopaç yanındaki tüfekle, kuzeni Ayhan, eşi Emine, oğlu Taşkın ve kardeşi Zekiye Büyüktopaç'a arka arkaya ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Emine, Taşkın, Zekiye ve Ayhan Büyüktopaç olay yerinde yaşamını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklardan Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç'ın “kasten öldürme” ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dörder kez, Onur Buyüktopaç ve dedesi Hasan ile eşi Hatice Büyüktopaç'ın “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından ikişer kez müebbet hapisle yargılandıkları davaya devam edildi. Tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa, Onur, Hasan, Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç ve avukatların katıldığı duruşmada , sanık Zeki Büyüktopaç tüm suçun kendisine ait olduğunu belirterek, 2 çocuğunun tahliyesini istedi.

Duruşmaya katılan ve yaşanan kavgada annesi, babası ve ağabeyini kaybeden Suzan Büyüktopaç, sanıklara hitaben yazdığı mektubu okudu. Büyüktopaç, gözyaşları içinde okuduğu mektubunda sanıklara yönelik, “Siz bu işi yıllardır planlıyordunuz” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Soğukkanlılıkla öldürüyorsunuz, üstünüzü başınızı değiştiriyorsunuz, koyunları da unutmuyorsunuz bu arada. Sanki tavuk öldürdünüz de hiç telaşa bile kapılmıyorsunuz ve aynı rahatlıkla burada ifade verip 'mağduruz' demeye de hiç utanmıyorsunuz. Ama siz hala hayattasınız. Dört duvar arasında olsa da güneşi görüyorsun, nefes alıyorsun, ailen var. Bir şey kaybetmedin. Neden benim ailemin yaşam hakkını elinden aldınız? Onlarla geçireceğim zamanı neden çaldınız? Ortada bu kadar söndürülmüş hayat varken, sizin savunma yapmaya ne hakkınız ne de yüzünüz olmalı. Dışarıdan bakıldığında iyi görünüyor olabilirim ama bu benim içimde yaralarım olmadığı anlamına gelmez. Aile namına hiçbir şey yok bende. Ailemi görmek için mezarlığa düşüyor yolum. Şimdi sorarım size, kim mağdur bu durumda?”

Suzan Büyüktopaç'ın mektubunu okumasının ardından mahkeme heyeti, dava dosyasını esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına göndererek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.