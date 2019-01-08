Bolu'da, 4 kişinin öldürüldüğü cinayetin iddianamesi hazırlandı

Bolu'nun Seben İlçesi'nde geçtiğimiz yıl 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayette, şüpheli 4 kişi için müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Bolu'nun Seben ilçesi Çeltikdere Köyü'nde akrabalar arasında, tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının öncekine oranla daha uzun olması ve yolu daralttığı gerekçesiyle çıkan kavgada aynı aileden 4 kişi öldürüldüğü olayla ilgili hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, akrabalar arasında keser ve sopalarla yaşanan kavgada tutuklu sanıklardan Hasan Büyüktopaç'ın 'Sıkın bunlara hepsi ölsünler' şeklindeki sözlerinin ardından Zeki Büyüktopaç'ın tabancasını çekerek akrabalarına kurşun yağdırdığı belirtildi. Kan donduran detayların yer aldığı iddianamede, Mustafa Büyüktopaç'ın yaralı halde yerde yatan Ayhan Büyüktopaç'ın kafasına keserle vurarak öldürdüğü de yer aldı.

42 sayfadan oluşan iddianameye, Metin Büyüktopaç'ın ölümden son anda nasıl kurtulduğu da yansıdı. İddianamede, Mustafa Büyüktopaç'ın elindeki sopayı Metin Büyüktopaç'a doğru salladığı, Metin Büyüktopaç'ın sopayı tutması üzerine dengesini kaybederek yere düştüğü ve o sırada Zeki Büyüktopaç'ın Metin Büyüktopaç'a da iki el ateş ettiği, Metin Büyüktopaç'ın kendisini taşın arkasına atarak saklanması nedeniyle kurşunların isabet etmediği ifade edildi.

Yaralıyken kafasına keserle vurarak öldürüldü

İddianamede, Zeki Büyüktopaç'ın tabancasından çıkan mermilerle Emine, Zekiye, Ayhan ve Soner Büyüktopaç'ın vurularak yere düştükleri, kurşunların isabet ettiği Taşkın Büyüktopaç'ın ise yaralı halde olay yerinin yakınında bulunan Kezban Büyüktopaç'ın evinin bahçesine kaçarak kurtulmaya çalıştığı, Mustafa Büyüktopaç'ın elinde keser ile yerde yaralı halde yatan Ayhan Büyüktopaç'ın kafasına keserle vurduğu belirtildi.

“Oğlunu al canını bağışlıyoruz”

Zeki Büyüktopaç'ın havaya ateş ettikten sonra; olay yerine koşup yaralılardan Taşkın Büyüktopaç'a yardım etmek isteyen Eşref Akar'a silahını doğrultarak, “Sıra senin çekil yaralının yanından” diyerek tehdit ettiği de iddianamede yer aldı. Olayda yaralanan Soner Büyüktopaç'ın hastaneye götürülmek için araca bindirilmek istenildiği sırada Mustafa Büyüktopaç'ın Metin Büyüktopaç'ın yanına gelerek “Oğlunu al canını bağışlıyoruz” dediği de iddianameye yansıdı.

Müebbet hapis istemiyle yargılanacaklar

Yaşanan olayda Ayhan Büyüktopaç (51), Emine Büyüktopaç (44), Taşkın Büyüktopaç (26) ve Zekiye Büyüktopaç (54) yaşamını yitirirken olayın ardından Zeki Büyüktopaç (55), Hasan Büyüktopaç (76), Mustafa Büyüktopaç (33) ve Onur Büyüktopaç (31) tutuklandı.

Zeki Büyüktopaç,'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' oğlu Onur Büyüktopaç, 'Kasten öldürme' , 'Korku kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Silahla tehdit', Hasan ve Mustafa Büyüktopaç'da 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanacaklar.

Tutuklu sanıklar 22 Şubat'ta Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıkacaklar.