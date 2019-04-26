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Bolu'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizi annesi engelledi

Bolu’da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Kırçoban delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce aynı suçtan yakalama kararı olduğu için cezaevine gönderildi.

Bolu'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Kırçoban delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce aynı suçtan yakalama kararı olduğu için cezaevine gönderildi.


Olay, Salı günü Bolu'nun Yumrukaya Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan çiftlikte yaşayan aile 4 yaşındaki erkek çocuklarının evde olmadığını görünce aramaya başladı. Çocuğunu aramak için evin bitişiğindeki ahıra giren anne, aynı çiftlikte yaşayan Sedat Kırçoban (32) isimli şahsın belden aşağısının çıplak halde oğluyla birlikte olduğu gördü.


Gördükleri karşısında şok olan anne, çığlıklar atarak çiftlikte çalışanlardan yardım istedi. Çiftlik çalışanlarının kaçmak isterken yakaladığı Sedat Kırçoban, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.


Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Kırçoban, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan Kırçoban, delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Aynı suçtan yakalama kararı çıktı


Bolu'da yaşanan olaydan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kırçoban, Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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