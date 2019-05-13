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Bolu'da 5 gündür kayıp vatandaş için arama çalışması başladı

Bolu’nun Mengen ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 47 yaşındaki psikoz hastası şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 47 yaşındaki psikoz hastası şahıs için arama çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesi Pazarköy beldesinde yaşayan 47 yaşındaki psikoz hastası Ceyhan Kayıkent, geçtiğimiz Çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıkent'in eve dönmemesi üzerine ailesi ve beldedeki vatandaşlar bölgede arama çalışması yaptı. Yapılan aramada Kayıkent'e ait bir iz bulamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.


Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma ekibi, UMKE ve AFAD ekipleri, Kayıkent'in en son görüldüğü bölgedeki ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Eskipazar Jandarma Komutanlığı, Yenice Jandarma Komutanlığı ve Karabük AFAD ile UMKE ekipleri de destek olarak katıldı.

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