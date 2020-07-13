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Bolu'da 520 gram esrarla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu TEM Otoyolu’nda Narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 520,49 gram esrarla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu TEM Otoyolu'nda Narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 520,49 gram esrarla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bolu sınırlarına girdiği tespi edilen şüpheli otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde narkotik köpeği ‘Sezar' ile yapılan aramada koltuk altı ve torpido kısmında oluşturulan özel bir alana saklanmış 520,49 gram toz esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.K. (36) ve araçta yolcu olarak bulunan M.S. (23) ile V.A. (29) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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