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Bolu'da, 60 yıllık otelin yıkılışı büyük ilgi gördü

Bolu’da, 60 yıl önce yapılan ve uzun süredir atıl olarak kaldığı için tehlike oluşturan otelin yıkılışı büyük ilgi gördü.

Bolu'da, 60 yıl önce yapılan ve uzun süredir atıl olarak kaldığı için tehlike oluşturan otelin yıkılışı büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, dakikalarca otelin yıkılışını meraklı gözlerle izledi.


Bolu'da, kentin en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki 60 yıllık 5 katlı otel satın alındıktan sonra 9 yıldır kullanılmadığı için atıl halde kaldı. Bakımsızlıktan dolayı çatısından düşen kiremitler nedeniyle tehlike oluşturan otel için yıkım kararı çıkarıldı. Belediye ekipleri tarafından caddede alınan güvenlik önleminin ardından yıkım başlatıldı.


Kentin en eski oteli olan 5 katlı binanın yıkılışı vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Vatandaşlar, dakikalarca otelin iş makinesiyle yıkılmasını meraklı gözlerle izlediler. Yıkımı izleyen vatandaşlar, “Çalışmaları izlemek çok keyifli. Biz de izliyoruz. Nasıl yıkılıyor diye bakıyoruz, seyrediyoruz iş makinesinin çalışmasını” şeklinde konuştu.

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