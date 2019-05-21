Bolu'da, 7 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 7 kilo 900 gram eroinle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu üzerinde yapılan uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde bulunan M.D. (36) ve E.G.'nin (49) şüpheli hareketleri üzerine ekipler araç içerisinde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 7 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. ve E.G. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.