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Bolu'da, 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı

Bolu’da, korona virüs nedeniyle ibadete kapatılan camilerde 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı.

Bolu'da, korona virüs nedeniyle ibadete kapatılan camilerde 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı. Seccadeleri olmayan vatandaşlar ise yağmurlu havaya rağmen dışarıda namaz kıldı.


Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart tarihinde ibadete kapatılan camiler 74 gün sonra normalleşme planı kapsamında yeniden açıldı. İlk Cuma namazının kılındığı camilere seccadeleriyle gelen vatandaşlar polis ve bekçilerin kontrolünün ardından içeri alındı. İlk kez toplu halde ibadet edecek olan vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafe kuralına göre işaretli yerlere yönlendirildiler.


Namaz kılmak için camiye gelen ancak seccadeleri olmayanlar içeri alınmadı. Camiye alınmayan kişiler yağmurlu havaya rağmen camilerin önlerinde bulunan alanlarda kartonların üzerinde namaz kıldı. Cuma namazı için camiye gelen 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da sokağa çıkmaları yasak olmaları nedeniyle polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Bolu'da camilerin yanı sıra 17 Temmuz Spor Salonu ile Çıkınlar Mahallesi ile Kalıcı konutlar mevki'inde bulunan kapalı Pazar yerlerinde Cuma namazı kılındı.

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