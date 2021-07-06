İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, 8 kilo 400 gram esrar yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 400 gram esrarla yakalanan F.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 400 gram esrarla yakalanan F.A. adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.


Durdurulan araçta yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş halde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.