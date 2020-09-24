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Bolu'da, 80 bin liralık elektronik sigara tütün kartuşu yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde kaçak elektronik sigara tütün kartuşu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Şüpheli araç TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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