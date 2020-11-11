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Bolu'da 9 bin fidan toprakla buluşturuldu

Bolu’da ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında il genelinde 9 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bolu'da ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında il genelinde 9 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Bolu'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında saat 11.11'de 9 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kent merkezinde düzenlenen törende, Kürkçüler mahallesinde çıkan yangın sonucu zarar gören alana yüzlerce öğrencinin katılımıyla fidanlar dikildi.


Fidan dikim töreninde konuşan Vali Ahmet Ümit, “Her yıl milyonlarca metreküp topraklarımız maalesef heder oluyor. Erozyona tabi oluyor. Diğer taraftan yangınlar, ağaç kesmeler insanoğlunun adeta kendi bindiği dalı kestiğini görüyoruz. Orman nefestir, sağlıktır, zenginliktir, dosttur, güzelliktir. Bu amaçlarla orman varlığımızı zenginleştirmek, erozyonu engelleme noktasında katkı sağlamak, vatandaşlarımız arasında farkındalık oluşturmak, bilinç geliştirmek amaçlarla 11 Kasım günü ağaçlandırma günü olarak ilan edilmiştir” dedi.

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