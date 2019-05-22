Bolu'da, 9 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu'da, polis ekipleri tarafından 9 gram esrar ve kurusıkı tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Adem Z. isimli şahsı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 9 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. ‘Uyuşturucu madde satmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan Zengin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.