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Bolu'da, acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi

Bolu’da, kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap hastanelerde tedavi edildi.

Bolu'da, kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap hastanelerde tedavi edildi.


Bolu'da, Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesmek isterken, bıçakla ya da hayvanların tekme atması sonucu 25 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, hareket edemeyecek halde olanlar ise ambulanslarla taşındı.


İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servislerinde tedavi edilen acemi kasaplar kısa sürede taburcu edilerek evlerine gönderildi. Gerede ilçesinde kurban kestiği sırada aldığı darp sonucu bacağında kırıklar oluşan bir vatandaş ise ilk müdahalesinin ardından tedavisi hastanede tedavi altına alındı.

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