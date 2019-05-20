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Bolu'da, ahşap ev, ahır ve samanlık yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'nun Keçikıran köyünde Arif Gökçeoğlu'na ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa sıçradı.


Gökçeoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köyde yaşayan vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Yangında ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Gökçeoğlu'na ait büyükbaş hayvanların, yangın ahıra sıçramadan önce kurtarıldığı öğrenildi.

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