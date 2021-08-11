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Bolu'da ahşap ev alev alev yandı

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kül oldu.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kül oldu.


Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Yalacık köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Yılgın'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında evden yükselen alevleri gören köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ahşap evin bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.


Yılgın ailesinin yaşamadığı öğrenilen ahşap tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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