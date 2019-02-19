Bolu'da, AK Parti ve MHP son dakikada ittifak kararı aldı

Bolu'da, ittifak kararı alan AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimlerine AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatin Metin'in hazırlayacağı tek listeyle girecek.

Bolu'da, listelerin verilmesine saatler kala AK Parti ve MHP ittifak yapma kararı aldı. Alınan karar, her iki partinin il başkanları ve belediye başkan adaylarının da bulunduğu basın toplantısında açıklandı. Karara göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan seçimlerden çekildi. Her iki parti de cumhur ittifakının adayı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ile seçime girecek.

"Bugün bizler için çok değişik bir gün"

MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, “Bugün bizler için çok değişik bir gün. Daha önce de belirttiğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin en büyük özelliği lider-doktrin-teşkilat ilkelerinden asla sapmaması ve bu ilkelerin içerisinde liderin emrinin kesin olması. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sayın liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ile yapmış olduğu görüşme ile Bolu'da Cumhur ittifakının yaşatılması ve cumhur ittifakının Bolu'da galip gelmesi için birlikte hareket edilmesine ve tek listeyle seçime gidilmesine karar verilmiştir. Bu liste sayın Fatih Metin beyefendinin başkanlığında hazırlanacaktır. Kendilerini tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kendilerine belediye başkanlığını nasip etmesini diliyorum. Sayın genel başkanlarımızın yapmış olduğu görüşme sadece Bolu merkez ilçesini kapsamaktadır. Diğer ilçelerde her iki siyasi parti kendi adaylarıyla seçime girecektir” dedi.

"Türkiye'de saflar belirlenmiş durumda"

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Söz konusu vatan ve millet dediğimiz zaman bir birliktelikten bahsediyoruz. Türkiye'de şu an itibariyle baktığımız zaman ülkenin dün geleceği adına hangi safta duranlar var ise bugün de aynı tarzda, düşünce içerisinde bir birliktelikten bahsediyoruz. Bunun adına da cumhur ittifakı diyoruz. Cumhur ittifakının karşısında da cumhurbaşkanımızın deyimiyle illet ittifakı, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin deyimiyle de zillet ittifakı diye bir ittifak var. dolayısıyla bugün saflar Türkiye'de belirlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde yol almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Bolu'yu daha yukarılara taşıyacağız"

Cumhur ittifakının adayı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ise, “Her iki partinin, yani cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün seçmenine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah el ele, gönül gönüle verip bu dönem Bolu'yu daha yukarılara taşıyacağız. Bolu'yu daha çok güzelleştireceğiz. Ben de hepinizin huzurunda kıymetli hocama şu talebim olacaktır. Belediye Başkanlığı sıfatından sonra da kendisiyle belediye başkan yardımcım olarak çalışmasını arzu ettiğimi burada ifade ediyorum. Kendisi de bunu kabul ederse inşallah hizmette de el ele, gönül gönüle cumhur ittifakının devamını kuvvetli bir şekilde sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.