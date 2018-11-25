Bolu'da, akü hırsızları adliyeye sevk edildi

Bolu'da tamir için sanayiye götürülen araçların akülerini çalan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da kış bakımı yaptırmak için araçlarını Bolu Sanayi Sitesi'ne götüren vatandaşların, park halindeki araçlarının aküleri çalındığını gören iş yeri sahipleri, durumu araç sahiplerine haber verdi. Aküleri çalınan vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, araçların akülerinin çalındığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda eşkalleri belirlenen C.K. ve T.S., evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, hırsızlık suçunda çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen C.K. ve T.S.'nin çaldıkları aküler, evlerde yapılan aramada bulunarak sahiplerine teslim edildi.