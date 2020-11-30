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Bolu'da Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Bolu’da gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düştüğü Aladağlar mevkiinde Aladağ Göleti’nin yüzeyi buzla kaplandı.

Bolu'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düştüğü Aladağlar mevkiinde Aladağ Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.


Bolu'da, hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının dondurucu seviyelere gelmesiyle birlikte bin 400 rakımda bulunan 8 hektarlık Aladağ Göleti'nin büyük bölümü buzla kaplandı. Tatillerini yeşil alanlarda geçirmek isteyen tatilcilerin uğrak yeri olan Aladağ'a giden vatandaşlar buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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