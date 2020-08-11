İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, alev alev yanan evde hasar oluştu

Bolu’da, bir apartmanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın sonrası balkondan yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı.

Bolu'da, bir apartmanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın sonrası balkondan yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu.


Yangın, saat 20.00 sıralarında Aşağısoku mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysi Balık isimli vatandaşın yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının evin balkondaki malzemelere sıçramasının ardından bir anda alevler yükseldi. Yangını farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dışarıdan müdahale edilemeyen yangında, itfaiye ekipleri evin içine girerek kısa sürede yangını söndürdü.


Yangında evde maddi hasar oluşurken yoğun dumana maruz kalan itfaiye ekiplerine ayran içirildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.