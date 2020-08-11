Bolu'da, alev alev yanan evde hasar oluştu

Bolu'da, bir apartmanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın sonrası balkondan yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Aşağısoku mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysi Balık isimli vatandaşın yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının evin balkondaki malzemelere sıçramasının ardından bir anda alevler yükseldi. Yangını farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dışarıdan müdahale edilemeyen yangında, itfaiye ekipleri evin içine girerek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında evde maddi hasar oluşurken yoğun dumana maruz kalan itfaiye ekiplerine ayran içirildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.