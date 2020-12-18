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Bolu'da alt geçide sıkışan tır lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı

Bolu’da, iş makinesi yüklü tır 4.

Bolu'da, iş makinesi yüklü tır 4.3 metrelik alt geçitten geçmek isterken tırın üzerindeki iş makinesi alt geçide sıkıştı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan alt geçit, sıkışan tır ve iş makinesinin lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Ertan Temur idaresindeki iş makinesi yüklü 60 EA 661 plakalı tır, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 4.3 metre yükseklikteki 80. Yıl Alt Geçidi'nden geçtiği sırada iş makinesinin alt geçide çarpması sonucu sıkıştı. Sürücü Temur, tırı alt geçitten çıkarmak için uzun süre çaba gösterdikten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, alt geçidi ve alt geçide giden yolları kapatarak sıkışan tırı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren kurtarma çabalarına rağmen tırın ileri ya da geri gidememesi üzerine, tır ve üzerindeki iş makinesinin lastiklerinin havası indirildi. Lastiklerinin havası indirilen tır sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tırın alt geçitten kurtarılması ve iş makinesinden dökülen yağın temizlenmesinin ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

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