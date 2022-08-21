Bolu'da, “antik stadion” kazısında Osmanlı hamam kalıntısına rastlandı

Bolu'da, Roma dönemine ait antik stadionda yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı geçiş döneminden hamam kalıntısına rastlandı.

Bolu'da, 2008 yılında Büyükcami mahallesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Roma dönemine ait antik stadionun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bolu Arkeoloji Müzesi başkanlığında 10 kişilik ekiple başlatılan çalışmalar kazı başkanı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa'nın yönetiminde devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında balustrat duvarının önünde blokaj basamaklarının bulunduğu, 93,20 metre boyunca uzanan blokaj tamamen ortaya çıkarıldı. Ayrıca, stadionun üst bölümünde Osmanlı geçiş dönemi hamam kalıntısına rastlandı.

Bolu Valiliği'nden kazıyla ilgili yapılan açıklamada, kazı çalışmalarıyla 2008 yılında yapılan sondaj kazılarında kayıp olduğu belirtilen stadionun kitabelerinden 3 yazıt ile stadionun girişinde bulunduğu düşünülen Antinoos heykeline ulaşılacağı düşünülüyor.