Bolu'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.

Bolu'da dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan sağanak şehir merkezinde aralıklarla etkili oluyor. Vatandaşların şemsiye ile yürüdüğü, sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, su taşkını ve sel gibi durumlara karşı önlemlerini aldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklenildiğini bildirdi. Şehir merkezinde aralıklarla etkili olan yağış sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Recai Akdoğan isimli vatandaş, "Yağmurun yağması iyi oluyor. Bereket. Öğleden sonra bayağı bir yağışlı olacak gibi" dedi.