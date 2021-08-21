İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolu'da, aranması olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada haklarında arama kararı olan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada haklarında arama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde geniş çaplı uygulama başlattı. Ekiplerin yaptıkları uygulamada şüphe üzerine durdurulan Ş.T. ile Irak uyruklu S.A. hakkında Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan incelemece Ş.T.'nin “basit yaralama” suçundan, yabancı uyruklu S.A.'nın ise “güveni kötüye kullanma” suçundan aranması olduğu belirlendi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ş.T. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.