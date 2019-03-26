Bolu'da arızalanan otomobil alev alev yandı

Bolu'da, arıza nedeniyle D-100 Karayolu'nda sağ şeride çekildiği sırada alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikameti Avşar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Neşe Banu Atak idaresindeki 55 AUL 26 plakalı otomobil, seyir halindeyken arızalandı. Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Atak, aracını sağ şeride çekerek aşağı indi. Atak'ın yardım istemek için telefon görüşmesi yaptığı sırada otomobilden biranda alevler yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören diğer sürücüler ve Atak'ın müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.