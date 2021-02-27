Bolu'da arkadaşını 3 yerinden bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı

Bolu'da alkol aldıkları evde aralarında çıkan bıçaklı kavgada arkadaşını 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S.'ye ait evde alkol alan Emre T. ile Soner S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaş arasında bıçaklı kavga başladı. Kavgada Uğur S. arkadaşı Emre T.'yi vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kavganın devam ettiği sırada eve gelen başka bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Emre T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emre T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Arkadaşını bıçaklayan Uğur S. ve kavgaya karışan Soner S. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Uğur S. ve Soner S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.