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Bolu'da ayağı kayarak dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Bolu’da, arkadaşıyla birlikte gittiği derenin kenarında oturduğu sırada ayağı kayarak suya düşen İlker Özkan hayatını kaybetti.

Bolu'da, arkadaşıyla birlikte gittiği derenin kenarında oturduğu sırada ayağı kayarak suya düşen İlker Özkan hayatını kaybetti. Özkan'ın ailesi ve arkadaşları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Karacasu beldesinde bulunan Büyüksu Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Büyüksu Deresi'ne giden İlker Özkan (14), derenin kenarında oturduğu sırada ayağı kayarak suya düştü. Derede bulunan yosunların ayaklarına dolanması nedeniyle Özkan'ın sudan çıkamadığını gören arkadaşı durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçlar derede arama yaptı. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan aramada, Özkan'ın cesedi düştüğü yerin yaklaşık 5 metre uzağında bulundu. Dalgıçlar tarafından çıkarılan ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.



Yakınları sinir kriz geçirdi


İlker Özkan'ın dereye düştüğünü duyan ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Özkan'ın sudan çıkarılamadığını öğrenen ailesi ve arkadaşları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

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